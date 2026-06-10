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В Тавде Свердловской области состоялся фестиваль по боксу

Мероприятие было посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль по боксу, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел 22−23 мая в Тавде в Свердловской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении культуры, молодежной политики и спорта городского округа.

Участниками соревнований стали около 100 спортсменов из Тюмени, Каменска-Уральского, Тавды, Тобольска, Богдановича, Верхней Салды, Талицы, Асбеста, Артемовского и других населенных пунктов. Первое место заняла команда Каменска-Уральского, второе — сборная Тавды, третье — коллектив из Кондинского района Югры.

«Участие около 100 спортсменов из 14 городов и поселков создает условия для межмуниципального обмена опытом и повышения уровня соревновательной подготовки. Высокие результаты сборной Тавды (14 золотых, 10 серебряных, 1 бронзовая медаль) демонстрируют качественную подготовку спортсменов и эффективность тренировочного процесса в муниципалитете», — отметили в управлении культуры, молодежной политики и спорта Тавдинского городского округа.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.