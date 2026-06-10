«Наша общая история»: в Назарово прошел XVII волейбольный турнир памяти Александра Кузнецова

В Назарово вновь встретились горняки и железнодорожники АО «СУЭК-Красноярск», заводчане ООО «ЕСК СУЭК», чтобы спортивными достижениями почтить память Александра Игоревича Кузнецова — бывшего руководителя АО «СУЭК-Красноярск», депутата Законодательного собрания Красноярского края.
Он трагически погиб 19 лет назад. Но угольщикам он навсегда запомнится как человек, который не просто говорил о важности спорта, но и сам активно участвовал в спортивной жизни компании и превратил корпоративный спорт в настоящую силу, объединяющую людей, рассказали в пресс-службе СУЭК.
XVII волейбольный турнир памяти Александра Кузнецова собрал 10 мужских и женских команд из Назарово, Шарыпово, Бородино и Красноярска.
«Александр Игоревич вложил душу в развитие спорта. Именно благодаря ему все соревнования и спартакиады вышли на принципиально иной уровень, — подчеркнул, приветствуя участников турнира управляющий Назаровским разрезом Виктор Губанов. — Мы проводим эти игры в его честь, чтобы помнить: настоящее шахтерское братство не ограничивается рабочими сменами. Оно и в таких теплых встречах. Это история нашей компании, наша общая история».
Женщины играли в спортзале Назаровского аграрного техникума, мужчины — во Дворце спорта имени Семенкова.
«На площадку всегда выходим с намерением победить, — говорит монтер пути Назаровского разреза Андрей Волков. — Тем более это турнир памяти, играли с особым настроением».
«В этом турнире победа для нас, я думаю, не главное, — отмечает ведущий инженер по организации перевозок Берёзовского разреза Маргарита Шубина. — За столько лет мы действительно стали как одна большая семья. Всегда рады встретиться, пообщаться. Надеемся эта традиция будет жить еще много лет».
Среди женщин золото турнира взяла команда из Красноярска, серебро — у Берёзовского разреза, бронза — у Назаровского РМЗ. У мужчин лидерами стали волейболисты Назаровского разреза, второе место — у команды Берёзовского разреза, третье — у спортсменов Бородинского разреза. Переходящий кубок победителей в этот раз остался в Назарово.
«В течение года угольщики часто встречаются на разных спортивных мероприятиях — спартакиады, товарищеские матчи, фестивали ГТО. Но этот турнир особенный. Здесь не просто борьба за очки и медали. Здесь память, уважение и благодарность человеку, который когда-то сделал корпоративный спорт по-настоящему большим. Пока команды угольщиков из Назарово, Шарыпово, Бородино и Красноярска собираются на родине Александра Кузнецова в Назарово, пока зал аплодирует и кубок переходит из рук в руки — жива память об этом замечательном человеке, который стоял у истоков создания СУЭК-Красноярск», — убеждены в СУЭК.