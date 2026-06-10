«Наша общая история»: в Назарово прошел XVII волейбольный турнир памяти Александра Кузнецова

«В течение года угольщики часто встречаются на разных спортивных мероприятиях — спартакиады, товарищеские матчи, фестивали ГТО. Но этот турнир особенный. Здесь не просто борьба за очки и медали. Здесь память, уважение и благодарность человеку, который когда-то сделал корпоративный спорт по-настоящему большим. Пока команды угольщиков из Назарово, Шарыпово, Бородино и Красноярска собираются на родине Александра Кузнецова в Назарово, пока зал аплодирует и кубок переходит из рук в руки — жива память об этом замечательном человеке, который стоял у истоков создания СУЭК-Красноярск», — убеждены в СУЭК.