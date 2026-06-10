Вдова Кудрявцева обвинила руководство новосибирского СИЗО в смерти мужа

Вдова бывшего полицейского Максима Кудрявцева, который был фигурантом дела об убийстве школьницы Наташи Матюхиной и скончался в феврале 2026 года от онкологического заболевания, выступила с обвинениями в адрес руководства новосибирского СИЗО. По её словам, халатность медиков ФСИН и отказ в своевременном обследовании привели к тому, что болезнь была диагностирована слишком поздно.
Альбина Кудрявцева утверждает, что её муж начал беспокоиться о растущей родинке ещё в начале 2024 года. Несмотря на многократные обращения за медицинской помощью непосредственно из следственного изолятора, обследование не проводилось. Попытки адвокатов добиться госпитализации блокировались под различными предлогами, включая потерю судебного постановления. Лишь 17 декабря ему удалось попасть к врачу, где была диагностирована меланома четвёртой стадии.
После постановки диагноза защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест для прохождения лечения, однако ходатайство удовлетворено не было. Вдова уверена, что при оказании помощи на ранней стадии жизнь Кудрявцева можно было бы спасти. Семья намерена доказать необоснованность приговора по делу Матюхиной и привлечь к ответственности виновных в смерти мужа, планируя дальнейшие апелляции в Верховный суд.
В подробностях запутанного дела разобрался корреспондент Сиб.фм.