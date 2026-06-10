Вдова Кудрявцева обвинила руководство новосибирского СИЗО в смерти мужа

После постановки диагноза защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест для прохождения лечения, однако ходатайство удовлетворено не было. Вдова уверена, что при оказании помощи на ранней стадии жизнь Кудрявцева можно было бы спасти. Семья намерена доказать необоснованность приговора по делу Матюхиной и привлечь к ответственности виновных в смерти мужа, планируя дальнейшие апелляции в Верховный суд.