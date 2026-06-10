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В Волгоградской области снимали фильм о «Секторе Газа»

Режиссер Владимир Щегольков снимает биографический фильм о лидере панк-рок-группы «Сектор Газа» Юрии Хое. Главную роль играет Никита Кологривый. Также в ролях — Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин. Ожидается, что картина выйдет на экраны в 2027 году.

Источник: "Российская газета"

Режиссер Владимир Щегольков снимает биографический фильм о лидере панк-рок-группы «Сектор Газа» Юрии Хое. Главную роль играет Никита Кологривый. Также в ролях — Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин. Ожидается, что картина выйдет на экраны в 2027 году.

Часть съемок провели в Дубовском районе Волгоградской области. В станицу Суводскую артисты приехали из Воронежа, где работали до этого. Кологривый в своем информканале выложил видео с экофермы. Особое внимание актера привлекли страусы. Одного он в шутку предложил забрать с собой. Оценив внушающие уважение габариты нелетающей птицы, Никита даже удивился, почему страус просто не перепрыгнет ограду. Кологривый сказал подписчикам, что у него здесь будет тренировка с каратистами. Но поклонники предложили свой вариант: устроить забег наперегонки со страусами. Артист также опубликовал фото из гримерки, где он сидел с накладным носом. Позже подписчики смогли увидеть снимки Кологривого в образе Юрия Хоя.

Иван Охлобыстин, играющий главу Воронежа, тоже времени даром в Волгоградской области не терял. Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ передало ему медаль «За помощь и милосердие». Артист поблагодарил за награду и заявил:

— Простите, что не смог быть лично на вручении. Появились неотложные дела на юге нашей страны. Сегодня вечером я обязательно обмою медаль. Стаканом водки.

Верим, что обещание он сдержал.

Справка «РГ».

Юрий Хой (настоящее имя Юрий Клинских) — основатель и автор песен группы «Сектор Газа». Родился в Воронеже в 1964 году, умер в 2000 году там же. Название музыкальный коллектив получил в честь промышленной части родного города, которую местные жители так иронично окрестили за выбросы в атмосферу. Псевдоним появился случайно: хой — это панковское приветствие, которое Клинских периодически произносил со сцены.

Пик популярности группы пришелся на 90-е годы. В 2022-м коллектив воссоединился и возобновил концертную деятельность.

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