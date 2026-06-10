В Волгоградской области снимали фильм о «Секторе Газа»

Часть съемок провели в Дубовском районе Волгоградской области. В станицу Суводскую артисты приехали из Воронежа, где работали до этого. Кологривый в своем информканале выложил видео с экофермы. Особое внимание актера привлекли страусы. Одного он в шутку предложил забрать с собой. Оценив внушающие уважение габариты нелетающей птицы, Никита даже удивился, почему страус просто не перепрыгнет ограду. Кологривый сказал подписчикам, что у него здесь будет тренировка с каратистами. Но поклонники предложили свой вариант: устроить забег наперегонки со страусами. Артист также опубликовал фото из гримерки, где он сидел с накладным носом. Позже подписчики смогли увидеть снимки Кологривого в образе Юрия Хоя.