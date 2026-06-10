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В Красноярском крае может появится локальный запрет на продажу вейпов

В России регионам дали право вводить запрет на розничную продажу вейпов.

В России регионам дали право вводить запрет на розничную продажу вейпов. Парламент Красноярского края начнет работать над этим вопросом, сообщил председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко.

Спикер пояснил, что депутаты внимательно следили за обсуждением этого законопроекта в Государственной Думе.

«Депутаты получают много обращений от жителей края, от медицинского сообщества — о безусловном вреде такой продукции. Торговле не удается навести у себя порядок, и вейпы остаются доступными для несовершеннолетних. Закон переносит в регионы центр принятия решений о запрете розничной продажи вейпов», — пояснил Алексей Додатко.

Он отметил, что дал поручение депутатам фракции «Единая Россия» проработать реализацию этой возможности в Красноярском крае. По закону экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

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