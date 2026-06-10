Экс-министра культуры Прикамья назначат врио главы профильного комитета в Госдуме

Николай Новичков родился во Владимирской области в 1974 году. С отличием окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 1997 году, доктор экономических наук, профессор, почетный работник науки и техники РФ, профессор ряда российских университетов.