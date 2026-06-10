НБД-Банк помогает бизнесу снизить расходы на расчетно-кассовое обслуживание

НБД-Банк предлагает предпринимателям специальные условия расчетно-кассового обслуживания в рамках акционного тарифа «На все лето». Предложение позволяет компаниям оптимизировать расходы на банковское обслуживание и направить больше ресурсов на развитие бизнеса.
Летний период традиционно становится временем повышенной деловой активности для многих предприятий. В таких условиях особое значение приобретают инструменты, позволяющие сократить текущие издержки и сделать ежедневную работу комфортнее. Именно поэтому НБД-Банк предлагает предпринимателям воспользоваться преимуществами акционного тарифа «На все лето».
Среди ключевых условий предложения: бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, бесплатное обслуживание счета при объеме безналичных расчетов по карте от 150 000 ₽ в месяц, 10 бесплатных платежей в месяц в другие банки, бесплатное и быстрое подключение к системе Интернет‑Банк. Для компаний осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) предусмотрены дополнительные преимущества. Подключение доступно до конца лета.
«Мы стремимся предлагать предпринимателям решения, которые помогают снизить административную нагрузку и сделать банковское обслуживание максимально удобным. Тариф “На все лето” объединяет наиболее востребованные условия расчетно-кассового обслуживания и позволяет бизнесу сосредоточиться на решении своих основных задач», — сказал советник председателя правления НБД-Банка Андрей Ардабьевский.
Подробнее узнать об условиях акции можно в офисах НБД-Банка. Их список и режим работы доступны по ссылке.
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