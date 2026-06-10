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Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 145 тысяч рублей

Перечень самых высокооплачиваемых вакансий июня в Волгограде опубликовал сервис SuperJob. Самую большую зарплату предлагают в.

Перечень самых высокооплачиваемых вакансий июня в Волгограде опубликовал сервис SuperJob.

Самую большую зарплату предлагают в Волгограде водителю-курьеру. Специалисту обещают от 125 тысяч рублей в месяц.

На втором месте — вакансия директора гипермаркета с зарплатой до 145 тыс. рублей. Кандидат должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы от одного года.

Третью и четвертую строчки в рейтинге самых высокооплачиваемых в Волгограде специалистов заняли в июне руководитель пищевого производства и директор магазина. Специалистам данных профилей предлагается заработная плата от 120 до 126 тысяч рублей.

Замыкает топ вакансия водителя погрузчика, которому готовы платить 115 тысяч рублей ежемесячно.