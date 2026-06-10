Новая эстетика отдыха: почему горожан все больше привлекает агротуризм

Фермерские хозяйства — это место, где не только производят хлеб, мясо, молоко, овощи и фрукты, но и где можно отлично отдохнуть. Здесь туристы гуляют на свежем воздухе, приобщаются к сельскому быту и даже пробуют свои силы в уходе за животными и сборе урожая.
В День фермера, который в России отмечают 10 июня, рассказываем, как развивается агротуристическое направление, и какую поддержку получают аграрии по нацпроекту «Продовольственная безопасность».
Агробизнес большой и малый.
Экофермы, этнические деревни, глэмпинги, тематические парки и другие агротуристические объекты, созданные при поддержке Минсельхоза России в разных регионах страны, за четыре года приняли уже примерно 1,8 млн туристов. Только в прошлом году их посетили около 650 тыс. человек.
Гуляя на свежем воздухе и любуясь сельскими пейзажами, туристы с интересом осматривают поля и теплицы, знакомятся с обитателями ферм, пробуют местные продукты и участвуют в их приготовлении. Такие экскурсии помогают горожанам понять, в каких условиях трудятся аграрии и как они производят продукты, которые потом попадают на наши столы. Как отметили участники итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства, отечественный аграрный сектор полностью обеспечивает Россию продовольствием.
На фермах гости не только пробуют местные продукты, но и участвуют в их приготовлении.
«Мы получили третий по объему в истории страны урожай зерновых. Увеличено производство сырого молока, обеспечен стабильный выпуск готовой продукции. Штатно работал рыбохозяйственный комплекс. Таким образом, внутренний рынок по итогам 2025 года был полностью обеспечен всеми продуктами питания», — подчеркнул заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев, выступая на коллегии.
С 2020 года в стране действует масштабная государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». С 2026 года стало еще больше мер поддержки для аграриев. Запущен федеральный проект «Развитие малого агробизнеса». А по программам льготного лизинга от нацпроекта «Продовольственная безопасность» фермеры могут по выгодной цене взять в аренду технику и оборудование, а сэкономленные средства направить в том числе на развитие агротуризма.
Кабмин выделил также 730 млн рублей в качестве грантов на инициативы с туристическим уклоном. На 2026 год отобраны свыше 50 таких проектов из разных регионов, которые станут получателями гранта «Агротуризм». А 8 июня завершился прием заявок на участие в грантовом отборе проектов развития сельского туризма на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов.
Узнать обо всех актуальных мерах поддержки аграриев можно на сайте агро.объясняем.рф.
Фрукты, кафе-пони и пенная дискотека.
Увидеть, где и как выращивают яблоки, груши, сливу, абрикосы, смородину, малину и жимолость, туристы могут в природно-развлекательном комплексе «Григорьевские сады» в Челябинской области.
Здесь сады высажены по принципу лоскутного одеяла на максимально подходящих для этого участках с учетом рельефа и состава почвы: выше — яблони, ниже — малина. Если посмотреть сверху, то посадки отличаются по цвету и текстуре и создают вместе живописную композицию. Деревья и кустарники закрепляют на шпалерах, их обеспечивают капельным орошением и автоматически подают удобрения. Благодаря этому в условиях нестабильной уральской погоды удается получать ранний и высокий урожай.
Комплекс «Григорьевские сады» активно развивает свою инфраструктуру и туристические активности. При въезде гостей встречает пони-кафе, где можно попробовать вкусную пиццу из фермерских продуктов, а также морсы и уральский сидр, которые делают из собственных фруктов и ягод. Для детей устраивают праздники с аниматорами, пенные дискотеки и фестиваль красок Холи. А еще все желающие могут покормить яблоками или морковкой пони и лошадей, живущих рядом.
Покормить пони и лошадей можно в природно-развлекательном комплексе в Челябинской области.
«Представьте себе портрет человека, у которого нет своей дачи, и он безумно хочет убежать из города, чтобы прочувствовать процесс работы в поле. На самом деле многие этого хотят, это легкое умиротворение и медитативная синхронизация с природой, к тому же в окружении наших милых пони», — раскрыл секрет успеха руководитель направления агротуризма комплекса «Григорьевские сады» Денис Волков.
Сотрудники комплекса устраивают профориентационные туры для школьников, предлагают им на один день стать агрономами и поучаствовать в игре на тему сельского хозяйства. А взрослым гостям рассказывают об истории садов и селекции плодовых и ягодных культур. Еще туристам предлагают отправиться на конную прогулку, порыбачить и расслабиться в бане.
«Агротуристическое направление сейчас набирает обороты, и мы в тренде или может даже где-то их задаем. “Григорьевские сады” показывают возможности агротуристической отрасли и ее привлекательность», — уверена хозяйка «Григорьевских садов» Ольга Сегаль.
Контактная мини-ферма, пляж и спорт.
На берегу Большого Остабного озера в Добровском округе Липецкой области возрождают базу отдыха «Голубая даль». В 2024 году глава крестьянского фермерского хозяйства Владимир Золотарев получил грант «Агротуризм». С его помощью здесь построили шесть гостевых домиков в дополнение к уже имеющимся пяти. Вдоль берега озера убрали камыш, а дно очистили от толстого слоя ила.
Чтобы благоустроить площадки и маршруты для прогулок, пришлось вывезти много мусора, проредить лес, заасфальтировать подъездную дорогу, благоустроить пляж. Дорожки между гостевыми домиками выполнили в виде деревянных настилов. В каждом строении есть интернет, телевизор, кондиционер и все необходимые удобства. Желающих ждет жаркая русская баня, после которой можно сразу искупаться в озере.
«Люди очень довольны, они здесь отдыхают, приезжают, ночуют. И не только из Липецкой области, приезжают из Петербурга, из Московской и Новгородской областей. На пляже есть баскетбольная и волейбольная площадки, прокат велосипедов, сапов, катамаранов. У нас прекрасные места, где мы живем, работаем и отдыхаем», — отметил Владимир Золотарев.
Гостей базы отдыха также приглашают посетить контактную мини-ферму с верблюдами, лошадьми, поросятами, козами и гусями. В местном кафе можно попробовать блюда из натуральных фермерских продуктов.
Судя по отзывам посетителей базы отдыха, это место очень популярно. Сюда приезжают отмечать дни рождения, свадьбы, корпоративы, проводить спортивные соревнования на воде или просто расслабиться на свежем воздухе всей семьей в выходные дни.
Ягоды, цветы и рыбалка.
«Ягодная ферма» в Некрасовском муниципальном округе Ярославской области не так давно начала осваивать туристическое направление. Для гостей там построили уютные домики со всеми удобствами. Отдыхающие могут прогуляться по берегу Волги, искупаться, позагорать и порыбачить, отправиться в велосипедную прогулку по старинному Луговому тракту, а при желании сходить в жаркую баню.
Туристы могут попробовать и купить местные продукты: свежее молоко, сметану, творог и яйца. В теплицах сейчас поспевает щедрый урожай ароматной клубники. Рядом выращивают голубику и малину.
Любителям цветов тоже стоит обратить внимание на это место. Сейчас уже расцвели пионы разных сортов, позднее распустятся величественные гортензии, хризантемы и георгины.
«В перспективе мы планируем создать вегетарий (это энергоэффективная теплица нового поколения, использующая замкнутый климат-контроль и энергию солнца. — Прим. ред.) для круглогодичного выращивания зелени и овощей, а также обсерваторию. Хотим показывать гостям, как работает современная ферма, давать новые знания и впечатления. Наша задача — сделать так, чтобы сельским хозяйством интересовались, а не обходили стороной», — поделилась идеями председатель кооператива «Ягодная ферма» Юлия Новикова.
По ее словам, хорошим подспорьем для молодого предприятия стал грант «Агротуризм», полученный в прошлом году.
«АПК — одно из ключевых направлений развития Ярославской области, а агротуризм еще один дополнительный фактор развития сельских территорий и их экономики. Это направление в регионе набирает обороты», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По его словам, в регионе запущено уже 90 агротуристических проектов. Начиная с 2022 года девять сельскохозяйственных предприятий региона уже получили гранты «Агротуризм». Благодаря этому появились новые места размещения гостей, точки питания, приобретены техника, оборудование и транспорт, а также созданы новые рабочие места.
А мы напоминаем, что основная цель нацпроекта «Продовольственная безопасность» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому в стране есть все необходимые продукты и больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке.