Новая эстетика отдыха: почему горожан все больше привлекает агротуризм

Комплекс «Григорьевские сады» активно развивает свою инфраструктуру и туристические активности. При въезде гостей встречает пони-кафе, где можно попробовать вкусную пиццу из фермерских продуктов, а также морсы и уральский сидр, которые делают из собственных фруктов и ягод. Для детей устраивают праздники с аниматорами, пенные дискотеки и фестиваль красок Холи. А еще все желающие могут покормить яблоками или морковкой пони и лошадей, живущих рядом.