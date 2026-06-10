Детям в летних лагерях Курганской области рассказали об основах бизнеса

Специалисты центра поддержки предпринимательства Курганской области провели в детских оздоровительных лагерях летнюю просветительную кампанию, посвященную бизнесу. Занятия были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономического развития региона.
Первым мероприятием стала интерактивная встреча, прошедшая 5 июня в детском санаторно-оздоровительном лагере имени Н. А. Островского. В ней приняли участие 60 ребят. Они погрузились в мир бизнеса. Ребятам объяснили, кто такие самозанятые и чем они отличаются от индивидуальных предпринимателей. Также участники встречи проверили знания во время тематической викторины.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.