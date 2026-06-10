Детям в летних лагерях Курганской области рассказали об основах бизнеса

Первым мероприятием стала интерактивная встреча, прошедшая 5 июня в детском санаторно-оздоровительном лагере имени Н. А. Островского. В ней приняли участие 60 ребят. Они погрузились в мир бизнеса. Ребятам объяснили, кто такие самозанятые и чем они отличаются от индивидуальных предпринимателей. Также участники встречи проверили знания во время тематической викторины.