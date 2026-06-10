Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детям в летних лагерях Курганской области рассказали об основах бизнеса

Например, им объяснили, кто такие самозанятые и чем они отличаются от индивидуальных предпринимателей.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты центра поддержки предпринимательства Курганской области провели в детских оздоровительных лагерях летнюю просветительную кампанию, посвященную бизнесу. Занятия были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономического развития региона.

Первым мероприятием стала интерактивная встреча, прошедшая 5 июня в детском санаторно-оздоровительном лагере имени Н. А. Островского. В ней приняли участие 60 ребят. Они погрузились в мир бизнеса. Ребятам объяснили, кто такие самозанятые и чем они отличаются от индивидуальных предпринимателей. Также участники встречи проверили знания во время тематической викторины.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.