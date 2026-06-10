Решение по новому гендиректору воронежского «Факела» пока не принято

Наиболее вероятным новым генеральным директором воронежского футбольного клуба «Факел» источники в отрасли называют Дмитрия Кондратова, ранее занимавшего пост председателя совета директоров «Пари НН». Информацию об этом «Ъ-Черноземье» подтвердил осведомленный источник 10 июня. Однако, по словам собеседника редакции, итоговое решение еще не принято.