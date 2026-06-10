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Решение по новому гендиректору воронежского «Факела» пока не принято

Наиболее вероятным новым генеральным директором воронежского футбольного клуба «Факел» источники в отрасли называют Дмитрия Кондратова, ранее занимавшего пост председателя совета директоров «Пари НН». Информацию об этом «Ъ-Черноземье» подтвердил осведомленный источник 10 июня. Однако, по словам собеседника редакции, итоговое решение еще не принято.

Источник: Коммерсантъ

Наиболее вероятным новым генеральным директором воронежского футбольного клуба «Факел» источники в отрасли называют Дмитрия Кондратова, ранее занимавшего пост председателя совета директоров «Пари НН». Информацию об этом «Ъ-Черноземье» подтвердил осведомленный источник 10 июня. Однако, по словам собеседника редакции, итоговое решение еще не принято.

«Выбирать будет совет по содействию в развитии АФК “Факел”», — подчеркнул источник.

Среди других потенциальных кандидатов на пост гендиректора «Факела» ранее был назван Валентин Климко, работавший генеральным директором армавирского «Торпедо» и президентом «Черноморца» из Новороссийска.

По данным «Ъ-Черноземье», некоторые воронежские футбольные функционеры «были бы рады поработать с господином Кондратовым».

На прошлой неделе стало известно, что 15 июня по истечении срока контрактов «Факел» покинут спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов. До этого об уходе объявил гендиректор «огнеопасных» Роман Асхабадзе.