Страховые пенсии по старости будут назначать без личного обращения

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил о внедрении проактивного назначения страховых пенсий по старости, включая досрочные выплаты для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. Это означает, что гражданам больше не нужно будет самостоятельно обращаться за назначением пенсии.
Новый законопроект, регулирующий эти изменения, уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС. Социальный фонд будет автоматически обрабатывать необходимые данные, такие как стаж работы, количество пенсионных коэффициентов и информация о количестве детей. Благодаря этому, предоставление заявления и других документов станет излишним.
Котяков подчеркнул, что благодаря полноте и доступности данных, назначение пенсий станет более удобным и прозрачным для граждан.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам рассказали, кто может получать двойную пенсию в 2026 году.
Также сообщалось, что средняя страховая пенсия по старости среди неработающего населения на 1 января 2026 года в России составляет чуть больше 25 тысяч рублей.