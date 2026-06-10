Страховые пенсии по старости будут назначать без личного обращения

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил о внедрении проактивного назначения страховых пенсий по старости, включая досрочные выплаты для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. Это означает, что гражданам больше не нужно будет самостоятельно обращаться за назначением пенсии.