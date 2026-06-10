Пермский характер в Народной программе. От жителей поступило 35 тысяч идей

Более 35 тысяч предложений от жителей поступило в Народную программу «Единой России». В партии отмечают, что за каждой заполненной анкетой стоит настоящий пермский характер и искреннее неравнодушие к малой родине. Именно эти инициативы станут фундаментом развития региона на ближайшие пять лет.
Особенный груз.
На днях в Москву из регионального исполкома партии отправилась машина с особенным грузом. Это тысячи идей, надежд и конкретных планов по улучшению жизни в крае. Проводить пришли те, кто своим трудом создаёт настоящее Прикамья: представители профсоюзов, трудовых коллективов, общественных организаций, молодёжь и спортсмены.
На аккуратно сложенных коробках крупными буквами выведена фраза, ставшая объединяющим девизом региона, которую озвучил в своём послании губернатор Дмитрий Махонин: «Край промышленный — край сильный».
«В боевых искусствах есть правило: сила удара зависит от твёрдой опоры. Для нашего региона такая надёжная опора — промышленные предприятия. Именно они позволяют краю уверенно двигаться вперёд. Мы тоже внесли свои инициативы в Народную программу, ведь видим, как строятся спортивные объекты, поддерживается массовый и профессиональный спорт. Хочется сделать Пермский край ещё лучше и сильнее», — рассказал руководитель Регионального союза боевых искусств Пермского края Владимир Любровских.
Сбор продолжается.
Сбор предложений в Народную программу идёт по всему Пермскому краю. Жители городов и сёл приходят в общественные приёмные и к депутатам. Своими идеями делятся врачи и учителя, инженеры и студенты, пенсионеры и многодетные родители. Значительный вклад внесли и работники промышленных предприятий — главной движущей силы Прикамья.
Сейчас собрано более 35 тысяч инициатив, и у каждой из них — свой масштаб. Кто-то просит установить современные качели с безопасным покрытием на детской площадке в родном дворе, кто-то обосновывает необходимость строительства нового ФАПа или больницы, а кто-то предлагает серьёзные меры поддержки региональной экономики. Но все эти голоса объединяет главное, что в Пермском крае живут неравнодушные люди, которые верят, что здесь всё реально.
Среди тысяч серьёзных, масштабных предложений встречаются и по-настоящему трогательные. Одно из них передала десятилетняя Ева, родители которой работают на промышленном предприятии Прикамья. Девочка сделала рисунок: большое здание завода, уютный дом, яркое солнце, а в центре крепко держатся за руки мама, папа и сама Ева. Рядом старательным детским почерком выведена простая, но очень глубокая фраза: «Пусть всё будет хорошо!».
И, пожалуй, именно этот детский рисунок — самое искреннее и самое важное предложение в Народную программу. Ведь всё, что сегодня строится, ремонтируется и создаётся в регионе, делается именно ради того, чтобы у наших детей всё было хорошо.
Отправка машины в Москву — далеко не финал. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Пермского края Станислав Швецов подчёркивает, что сбор предложений продолжается:
«Специально для этого мы запускаем региональный портал “Есть результат 59.рф”. Зайдя на него, каждый житель Прикамья может увидеть, что уже реально сделано по Народной программе: какие построены школы, больницы, парки и стадионы. И там же всего в пару кликов можно оставить свою инициативу. Мы формируем будущее Прикамья на ближайшие пять лет вместе!».