«Театральный поезд» посетит Нижний Новгород 14 июня

«Театральный поезд» посетит Нижний Новгород 14 и 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Проект запустили в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Торжественная встреча состава состоится на Московском вокзале в столице Приволжья с 10:52 до 11:52 14 июня. Для гостей подготовили театрализованную программу и концерт.
В течение двух дней на вокзале пройдет несколько показов спектакля-концерта «Вертинский». Во время стоянки поезда будет работать тематическая выставка. Каждый из вагонов поезда посвящен отдельной теме — детскому театру, балету, сценографии и т.д.
Состав, который прибудет в Нижний Новгород, отправился из Севастополя 27 мая. Он сделает 17 остановок — конечной станет Киевский вокзал в Москве.
Напомним, расписание электричек изменится в Нижегородской области в праздники.