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Пермская епархия сможет использовать изображения музейных предметов из коллекций художественной галереи

Пермская епархия РПЦ получила право использования изображений музейных предметов и архивных документов, хранящихся в коллекциях Пермской государственной художественной галереи. Это предусматривает соглашение о сотрудничестве, подписанное директором галереи Юлией Тавризян и главой Пермской митрополии РПЦ митрополитом Мефодием.

Пермская епархия РПЦ получила право использования изображений музейных предметов и архивных документов, хранящихся в коллекциях Пермской государственной художественной галереи. Это предусматривает соглашение о сотрудничестве, подписанное директором галереи Юлией Тавризян и главой Пермской митрополии РПЦ митрополитом Мефодием.

Как сообщается на сайте Пермской митрополии, правовой основой соглашения стал федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации», а также федеральный закон «Об архивном деле Российской Федерации».