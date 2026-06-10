Reuters: Тайвань впервые применил в Тайваньском проливе системы HIMARS

Агентство Reuters напоминает, что в прошлом году Тайвань впервые провел испытательные пуски HIMARS у своего восточного побережья. В среду он применил это высокоточное оружие на западном побережье, в районе города Тайчжун.
В Минобороны Тайваня заявили, что учения должны были продемонстрировать мобильность HIMARS и помочь отработать тактику «ударил-убежал» (shoot-and-scoot). Она подразумевает отступление после выстрела, чтобы избежать попадания в поле зрения вражеских радаров, что значительно повышает живучесть на поле боя.
«Наши HIMARS продемонстрировали высокие боевые возможности. Подразделения успешно завершили обучение», — заверил командир роты Ко Мин Пинь.
Reuters отмечает, что вооруженные силы Тайваня модернизируются, чтобы иметь возможность вести асимметричную войну с помощью таких мобильных установок, как HIMARS. Тайбэй хочет превратить остров в «дикобраза», которого трудно атаковать и который сможет пережить якобы возможное нападение Китая.