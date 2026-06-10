Житель Полесского района получил год принудительных работ за удар полицейского

Инцидент произошёл 9 марта 2026 года. Сотрудники МО МВД России «Гусевский» приехали в один из магазинов города по сообщению о хулиганских действиях. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Там, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанёс полицейскому удар кулаком в голову.