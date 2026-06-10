Житель Полесского района получил год принудительных работ за удар полицейского

В Гусеве вынесли приговор 42-летнему жителю Полесского района, который ударил полицейского. Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Инцидент произошёл 9 марта 2026 года. Сотрудники МО МВД России «Гусевский» приехали в один из магазинов города по сообщению о хулиганских действиях. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Там, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанёс полицейскому удар кулаком в голову.
Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде одного года принудительных работ. Из заработной платы осуждённого будут удерживать 5% в доход государства.