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Житель Полесского района получил год принудительных работ за удар полицейского

В Гусеве вынесли приговор 42-летнему жителю Полесского района, который ударил полицейского. Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).Инцидент произошёл 9 марта 2026 года. Сотрудники МО МВД России «Гусевский» приехали в один из магазинов города по сообщению о хулиганских…

Источник: Янтарный край

В Гусеве вынесли приговор 42-летнему жителю Полесского района, который ударил полицейского. Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Инцидент произошёл 9 марта 2026 года. Сотрудники МО МВД России «Гусевский» приехали в один из магазинов города по сообщению о хулиганских действиях. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Там, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанёс полицейскому удар кулаком в голову.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде одного года принудительных работ. Из заработной платы осуждённого будут удерживать 5% в доход государства.