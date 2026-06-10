Жителю Сальска осудили условно за наклейку с символом запрещенного АУЕ

Как отмечается в сообщении ранее мужчина уже получал административное наказание за пропаганду движения АУЕ (международное общественное движение «Арестантское уголовное единство»; признано экстремистским и запрещено в России). В течение полугода после получения штрафа мужчина продолжал ездить на машине с наклейкой в виде символов восьмиконечных звезд с черно-белыми лучами на заднем стекле. Также на зеркале заднего вида автомобиля он повесил четки с аналогичной символикой и, как установил суд, «не принимал никаких мер к сокрытию или изменению их внешнего вида».