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Жителю Сальска осудили условно за наклейку с символом запрещенного АУЕ

Сальский районный суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно местному жителю, обвиняемому в демонстрации символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Подсудимый признал вину, сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Сальский районный суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно местному жителю, обвиняемому в демонстрации символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Подсудимый признал вину, сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается в сообщении ранее мужчина уже получал административное наказание за пропаганду движения АУЕ (международное общественное движение «Арестантское уголовное единство»; признано экстремистским и запрещено в России). В течение полугода после получения штрафа мужчина продолжал ездить на машине с наклейкой в виде символов восьмиконечных звезд с черно-белыми лучами на заднем стекле. Также на зеркале заднего вида автомобиля он повесил четки с аналогичной символикой и, как установил суд, «не принимал никаких мер к сокрытию или изменению их внешнего вида».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.