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На месте пропажи Усольцевых в тайге под Красноярском нашли следы медведей

«ЛизаАлерт»: на месте пропажи Усольцевых под Красноярском нашли следы медведей.

КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. На месте поисков семьи Усольцевых, пропавшей осенью в Красноярском крае, заметили следы медведей, рассказали в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Дополнительную опасность представляли дикие животные — в районе поисковых работ неоднократно фиксировались следы присутствия медведей. Чтобы не допустить встречи с животными, добровольцы поднимали в воздух БПЛА, проверяя территорию с тепловизором», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

По словам волонтеров, поиски проходили в непростых условиях. Несмотря на июнь, на высоте и в затененных участках горного массива до сих пор лежит снег, что осложняет передвижение пеших групп.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина. Активная фаза поисковой операции завершилась 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач.

С 4 июня поиски возобновились. За шесть дней спасатели обследовали около тысячи квадратных километров горной тайги за скалами Буратинка и Мальвинка. Как сообщал региональный главк СК, пешие группы нашли некие вещи, теперь предстоит выяснить, принадлежали ли они пропавшей семье. Решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков следователи примут после анализа результатов завершившейся операции.

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