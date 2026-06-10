Врач назвала губительные и полезные для зубов привычки

Мы привыкли считать, что здоровье зубов зависит только от регулярной чистки и своевременных визитов к стоматологу. Однако на состояние эмали и десен ежедневно влияют десятки привычек, многие из которых кажутся совершенно безобидными. Некоторые из них постепенно разрушают зубы, провоцируют появление налета и воспалений, а другие, наоборот, помогают сохранить красивую улыбку и предотвратить развитие стоматологических заболеваний. Об этом корреспондент vrn.aif.ru побеседовал с доцентом кафедры детской стоматологии с ортодонтией в ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Светланой Михайловой.
Вред.
Неправильный уход за полостью рта.
Качество гигиены зависит не только от регулярной чистки зубов, но и от правильной техники. Многие уделяют внимание только видимым поверхностям зубов, забывая о труднодоступных участках, языке и внутренней стороне щек, где также скапливаются бактерии.
Неподходящая зубная щетка.
Еще одна распространенная ошибка — использование зубной щетки с жесткой щетиной. В надежде лучше удалить налет люди нередко травмируют десны и повреждают эмаль.
Мягкие щетки обычно рекомендуются при повышенной чувствительности, кровоточивости десен и некоторых заболеваниях пародонта. Для ежедневного ухода большинству людей подходят щетки средней жесткости: они эффективно очищают зубы, не вызывая повреждений тканей полости рта.
Чрезмерное использование отбеливающих паст.
Отбеливающие зубные пасты помогают сделать улыбку светлее, однако при частом использовании могут нанести вред эмали. В состав таких средств входят абразивные частицы и активные компоненты, которые удаляют налет механическим способом.
Если применять отбеливающую пасту ежедневно, возрастает риск истончения эмали, появления чувствительности к горячему и холодному, а также микроповреждений поверхности зубов.
Стоматологи рекомендуют использовать такие пасты курсами — не дольше месяца и не чаще двух—трех раз в неделю, сочетая их с укрепляющими средствами для ухода за зубами.
Увлечение кислыми продуктами.
Кислоты постепенно размягчают и истончают зубную эмаль. При частом употреблении цитрусовых, кислых ягод, фруктов, маринадов и продуктов с уксусом защитный слой зубов становится более уязвимым. Со временем поверхность эмали может становиться пористой, что облегчает проникновение бактерий и способствует развитию кариеса.
Полностью отказываться от любимых продуктов не нужно. Чтобы снизить негативное воздействие кислот, рекомендуется после еды прополоскать рот водой, а кислые напитки пить через трубочку. Также полезно сочетать такие продукты с мясом, рыбой или гарнирами, которые помогают поддерживать нормальный кислотно-щелочной баланс в полости рта.
Курение и вейп.
О вреде курения для организма знают все, но не каждый задумывается, насколько сильно эта привычка влияет на состояние зубов и десен. Табачный дым содержит токсичные вещества, которые способствуют появлению желтого налета. Со временем мягкие отложения минерализуются и превращаются в зубной камень — благоприятную среду для размножения бактерий, повреждающих эмаль. Кроме того, никотин снижает выработку слюны и пересушивает слизистую оболочку полости рта. Это ухудшает питание десен и повышает риск воспалительных заболеваний. Поэтому курильщики значительно чаще сталкиваются с неприятным запахом изо рта, гингивитом и пародонтитом. Электронные сигареты также нельзя считать безопасной альтернативой. В их составе содержатся подсластители, красители и пропиленгликоль, которые способствуют деминерализации эмали и повышают вероятность развития кариеса. Помимо этого, на зубах быстрее появляется темный налет. Даже профессиональное отбеливание не всегда позволяет полностью устранить последствия многолетнего курения, поэтому лучшим решением остается отказ от этой привычки.
Польза.
После сладкого съешьте сыр.
Мало кто знает, что после десерта полезнее съесть небольшой кусочек сыра, чем продолжить сладкий перекус. Сыр богат кальцием и фосфатами, которые способствуют укреплению эмали. Кроме того, он помогает снизить кислотность во рту и создает более благоприятные условия для защиты зубов.
Завершайте прием пищи твердыми овощами.
Хрустящие овощи, такие как морковь, сельдерей или огурцы, работают как естественная «щетка» для зубов. Они помогают удалить часть мягкого налета с поверхности эмали и дополнительно стимулируют слюноотделение.
Ежедневно используйте зубную нить или межзубные ершики.
Даже самая качественная зубная щетка очищает не всю поверхность зубов. Между зубами остаются участки, где скапливаются остатки пищи и бактерии. Именно в межзубных промежутках часто начинается развитие кариеса и воспаление десен. Поэтому использование зубной нити или межзубных ершиков должно стать обязательной частью ежедневной гигиены.
Добавьте в рацион продукты с кальцием и фосфором.
Для сохранения прочной эмали организму необходимы минералы, прежде всего кальций и фосфор. Их источниками являются молочные продукты, рыба, яйца и некоторые виды орехов. Регулярное присутствие этих продуктов в рационе помогает поддерживать здоровье зубов и снижает риск их разрушения.