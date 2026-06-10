Врач назвала губительные и полезные для зубов привычки

О вреде курения для организма знают все, но не каждый задумывается, насколько сильно эта привычка влияет на состояние зубов и десен. Табачный дым содержит токсичные вещества, которые способствуют появлению желтого налета. Со временем мягкие отложения минерализуются и превращаются в зубной камень — благоприятную среду для размножения бактерий, повреждающих эмаль. Кроме того, никотин снижает выработку слюны и пересушивает слизистую оболочку полости рта. Это ухудшает питание десен и повышает риск воспалительных заболеваний. Поэтому курильщики значительно чаще сталкиваются с неприятным запахом изо рта, гингивитом и пародонтитом. Электронные сигареты также нельзя считать безопасной альтернативой. В их составе содержатся подсластители, красители и пропиленгликоль, которые способствуют деминерализации эмали и повышают вероятность развития кариеса. Помимо этого, на зубах быстрее появляется темный налет. Даже профессиональное отбеливание не всегда позволяет полностью устранить последствия многолетнего курения, поэтому лучшим решением остается отказ от этой привычки.