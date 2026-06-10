За 6 лет в Ульяновской области очистили более 800 км берегов водоемов

Свыше 800 км берегов водоемов было очищено на территории Ульяновской области за 6 лет участия в акции «Вода России», сообщили в правительстве региона. С 2025 года такие мероприятия проводят при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Напомним, что данная акция направлена на улучшение качества водных ресурсов, экологическое просвещение населения и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. В 2026 году в Ульяновской области планируют очистить от мусора 200 км берегов водных объектов. Ожидается, что участие в уборках примут 3,5 тыс. волонтеров.
По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Ивана Исаева, в Ульяновской области уже провели 76 мероприятий по очистке водных объектов. В них приняли участие 1718 волонтеров. Они очистили 74 км берегов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.