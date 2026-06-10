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Калининградцы украли со стройплощадки инструментов на 128 тыс. рублей

В Калининграде завершили расследование дела о краже инструментов со строительной площадки.

Источник: KaliningradToday

Фигуранты — двое местных жителей 19 и 20 лет.

В феврале 2026 года они спланировали хищение с территории стройки на улице Горького. Роли распределили заранее: один должен был проникнуть на объект и вынести инструменты из бытовки, второй — принять их через ограждение.

Вечером злоумышленники приехали к стройплощадке и воплотили задуманное. Добычей стали монтажные пистолеты, перфораторы, шуруповёрт и сварочные аппараты. Общий ущерб составил 128 тысяч рублей.

Уголовное дело по пунктам «а, б, в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище») с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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