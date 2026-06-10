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С 20 июня Кленовую аллею в Калининграде закроют для сквозного проезда

Ограничения будут действовать до 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 20 июня по 1 сентября закроют движение транспорта по Кленовой аллее от Большой Окружной до Индустриальной улицы в Калининграде. Об этом предупреждает пресс-служба городской админитсрации.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности при реконструкции II очереди кольцевого маршрута в районе Северного обхода.

Дорожные знаки и ограждения установят своевременно.

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