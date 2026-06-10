12 июня в Красноярском крае будут работать 18 почтовых отделений

В связи с празднованием Дня России (12 июня) в Красноярском крае изменится график работы почтовых отделений. Об этом рассказали в пресс-службе «Почты России». В предпраздничный день, 11 июня, рабочий день большинства отделений сократится на один час, а 12 июня станет выходным днем. В День России продолжат свою работу 18 крупных почтовых отделений в Красноярске, Ачинске, Канске, Железногорске, Дивногорске и некоторых других населенных пунктах региона. 13 июня отделения почты вернутся к обычному режиму работы. При этом положенные выплаты почтальоны доставят в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России. Напомним, 12 июня, станет выходным днем для всех отделов ЗАГС в Красноярском крае.