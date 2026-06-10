Хоценко оценил потенциал трех омских предприятий

Обозначено, что одной из ключевых тем, поднятых в ходе рабочих визитов, стал вопрос трудоустройства на указанные предприятия участников СВО. Подчеркивается, что две упомянутые коммерческие структуры, первая из которых специализируется на производстве бритвенных станков, а вторая — выпуске изделий из пластика, металла и дерева, активно помогают бойцам, в том числе формируя гуманитарные грузы.