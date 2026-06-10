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Хоценко оценил потенциал трех омских предприятий

Три омских промпредприятия выразили готовность к трудоустройству ветеранов СВО.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В среду, 10 июня 2026 года, стало известно о визите главы региона Виталия Хоценко на ряд действующих в регионе промышленных предприятий. Руководство области, как сообщается, принимали представители компаний «Остро», «Смарт» и Омского завода трубной изоляции.

Обозначено, что одной из ключевых тем, поднятых в ходе рабочих визитов, стал вопрос трудоустройства на указанные предприятия участников СВО. Подчеркивается, что две упомянутые коммерческие структуры, первая из которых специализируется на производстве бритвенных станков, а вторая — выпуске изделий из пластика, металла и дерева, активно помогают бойцам, в том числе формируя гуманитарные грузы.

«Продукцию наши предприятия поставляют по всей России, а также экспортируют в Казахстан и Беларусь. Важно, что руководители производств ответственно подходят к поддержке бойцов специальной военной операции, а также выразили готовность участвовать в региональной программе трудоустройства ветеранов СВО», — приводятся в публикации слова Виталия Хоценко по итогам поездки.

Глава региона также отметил потенциал каждой из организаций в «закрытии» немаловажной задачи сокращения импорта в «профильных» для них сферах.

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