Хоценко оценил потенциал трех омских предприятий

В среду, 10 июня 2026 года, стало известно о визите главы региона Виталия Хоценко на ряд действующих в регионе промышленных предприятий. Руководство области, как сообщается, принимали представители компаний «Остро», «Смарт» и Омского завода трубной изоляции.
Обозначено, что одной из ключевых тем, поднятых в ходе рабочих визитов, стал вопрос трудоустройства на указанные предприятия участников СВО. Подчеркивается, что две упомянутые коммерческие структуры, первая из которых специализируется на производстве бритвенных станков, а вторая — выпуске изделий из пластика, металла и дерева, активно помогают бойцам, в том числе формируя гуманитарные грузы.
«Продукцию наши предприятия поставляют по всей России, а также экспортируют в Казахстан и Беларусь. Важно, что руководители производств ответственно подходят к поддержке бойцов специальной военной операции, а также выразили готовность участвовать в региональной программе трудоустройства ветеранов СВО», — приводятся в публикации слова Виталия Хоценко по итогам поездки.
Глава региона также отметил потенциал каждой из организаций в «закрытии» немаловажной задачи сокращения импорта в «профильных» для них сферах.