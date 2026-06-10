Награда за труд. Владимиру Данилову присвоили почётное звание

«Эту награду я воспринимаю как признание труда всех горняков, с которыми мне довелось работать на протяжении многих лет, — говорит Владимир Данилов. — За каждым производственным результатом стоят люди — профессионалы своего дела, преданные профессии и предприятию. Искренне благодарю своих коллег, руководство компании и семью за поддержку и доверие».