Награда за труд. Владимиру Данилову присвоили почётное звание

За особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу машинисту горных выемочных машин рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Владимиру Данилову присвоили почётное звание «Герой Труда Российской Федерации».
Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.
Преданность любимой профессии.
Владимир Николаевич посвятил работе на производстве 39 лет. Благодаря его предложениям в руднике реализованы проекты, которые позволили оптимизировать технологический процесс и повысить его эффективность. Владимир Данилов также является инструктором производственного обучения — делится своим опытом с начинающими сотрудниками.
«Эту награду я воспринимаю как признание труда всех горняков, с которыми мне довелось работать на протяжении многих лет, — говорит Владимир Данилов. — За каждым производственным результатом стоят люди — профессионалы своего дела, преданные профессии и предприятию. Искренне благодарю своих коллег, руководство компании и семью за поддержку и доверие».
Связь поколений.
Герой Труда России — государственная награда Российской Федерации. Это звание присваивают гражданам страны за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.
«Присвоение Владимиру Данилову звания Героя Труда России — это заслуженное признание человека, который посвятил свою жизнь горняцкому делу. Его профессионализм, ответственность, умение находить эффективные решения и готовность делиться опытом с молодыми сотрудниками вызывают искреннее уважение, — рассказывает генеральный директор ПАО “Уралкалий” Виталий Лаук. — Особенно важно, что столь высокая государственная награда присуждена представителю трудового коллектива компании. Это признание вклада не только Владимира Николаевича, но и многих поколений калийщиков».