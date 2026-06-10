В Якутии создадут 3 «умные» спортплощадки

Три «умные» спортплощадки и модульный спортзал планируют ввести в эксплуатацию на территории Якутии в 2026 году. Они создаются в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации главы и правительства республики.
«В этом году планируется ввод модульного спортивного зала в селе Чаппанда Нюрбинского улуса, а также трех “умных” спортивных площадок. Эти объекты позволят расширить возможности для занятий спортом как для детей и молодежи, так и для всех жителей республики», — сказал министр по физической культуре и спорту региона Леонид Спиридонов.
Модульный спортивный зал возводится к проведению IX Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия). Строительная готовность объекта составляет 56%.
«Открытие планируется в четвертом квартале 2026 года. Новый спортзал площадью 1,7 тысячи квадратных метров представляет собой современную блочно-модульную конструкцию заводского изготовления. Это быстровозводимое здание, которое отличается экономичностью в эксплуатации, адаптировано к суровым климатическим условиям и предназначено для круглогодичного использования», — отметил Леонид Спиридонов.
Параллельно ведется подготовка оснований для трех «умных» спортивных площадок, которые будут оснащены современными тренажерами с QR-кодами и доступом к интернету. Они появятся в селах Боробул и Чаран, а также на территории детско-юношеской спортшколы № 10 в Звездном микрорайоне Якутска. Завершить работы и открыть площадки планируется к началу нового учебного года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.