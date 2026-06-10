В Якутии создадут 3 «умные» спортплощадки

«В этом году планируется ввод модульного спортивного зала в селе Чаппанда Нюрбинского улуса, а также трех “умных” спортивных площадок. Эти объекты позволят расширить возможности для занятий спортом как для детей и молодежи, так и для всех жителей республики», — сказал министр по физической культуре и спорту региона Леонид Спиридонов.