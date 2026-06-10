В Красноярске простились с почетным гражданином края Всеволодом Севастьяновым

Всеволод Севастьянов родился 10 марта 1938 года в Красноярске. В 1964 году окончил Сибирский технологический институт по специальности «технология химических волокон». В разные годы он был ректором завода-втуза, сейчас это Университет Решетнева, а также возглавлял Сибирский технологический институт.