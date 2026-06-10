В Красноярске простились с почетным гражданином края Всеволодом Севастьяновым

В Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии прошла церемония прощания с почетным гражданином Красноярского края Всеволодом Севастьяновым. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Всеволод Николаевич ушел из жизни 7 июня 2026 года на 89-м году жизни. Проститься с ним пришли сотни красноярцев. Среди них были родные, близкие, коллеги, представители власти и жители региона.
Соболезнования семье выразили губернатор Красноярского края Михаил Котюков и заместитель председателя Законодательного Собрания региона Дмитрий Свиридов. Глава региона отметил, что Всеволод Севастьянов посвятил жизнь родному краю и внес большой вклад в его развитие.
«Всеволод Николаевич, поистине человек-эпоха, человек-легенда. Он гордился тем, что родился в Красноярском крае, крае великих свершений и серьёзных людей», — сказал Михаил Котюков.
Дмитрий Свиридов отметил роль Севастьянова в становлении современного краевого парламентаризма. Он пять раз избирался в Законодательное Собрание Красноярского края и участвовал в развитии многих крупных проектов региона.
Всеволод Севастьянов родился 10 марта 1938 года в Красноярске. В 1964 году окончил Сибирский технологический институт по специальности «технология химических волокон». В разные годы он был ректором завода-втуза, сейчас это Университет Решетнева, а также возглавлял Сибирский технологический институт.
С 1990 по 1991 год Севастьянов занимал пост председателя краевого Совета народных депутатов. С 1994 по 2016 год был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края. С 2017 года он работал внештатным советником губернатора Красноярского края и входил в попечительский совет Университета Решетнева.