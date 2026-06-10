Мобильная поликлиника в июне приедет в три округа Красноярского края

Жители отдаленных сел смогут пройти обследования и получить консультации врачей без поездки в Красноярск. Пациентам будут доступны консультации кардиолога, невролога, эндокринолога, аллерголога, специалистов УЗИ и функциональной диагностики. Также можно будет пройти флюорографию и маммографию.