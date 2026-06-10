Мобильная поликлиника в июне приедет в три округа Красноярского края

В июне передвижной медицинский комплекс «Мобильная поликлиника» посетит Ужурский, Балахтинско-Новоселовский и Манско-Уярский округа. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Жители отдаленных сел смогут пройти обследования и получить консультации врачей без поездки в Красноярск. Пациентам будут доступны консультации кардиолога, невролога, эндокринолога, аллерголога, специалистов УЗИ и функциональной диагностики. Также можно будет пройти флюорографию и маммографию.
С 15 по 17 июня мобильная поликлиника будет работать в Ужурском округе. Специалисты приедут в Крутояр, Малый Имыш, Огур, Солгон, Златоруновск, Ровное, Ужур, Михайловку и Еловку.
18 и 19 июня медики посетят Балахтинско-Новоселовский округ. Кардиомобиль будет работать в Балахте, а маммограф и флюорограф приедут в Чистое Поле и Тюльково.
С 22 по 26 июня мобильная поликлиника отправится в Манско-Уярский округ. Обследования проведут в Камарчаге, Большом Унгуте, Нарве, Мане, Мине, Орешном, а также в Колбинском или Выезжем Логе.
Для консультации узких специалистов нужно направление из поликлиники по месту жительства. Флюорографию и маммографию можно пройти без направления.
Проект «Мобильная поликлиника» работает в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».