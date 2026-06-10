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МВД сообщило о новых схемах мошенничества с топливными талонами в Крыму

В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих купить топливные талоны в Крыму.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мошенники на фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«На фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму злоумышленники начали создавать каналы в иностранных мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что мошенники предлагают пользователю быстро принять решение, перевести деньги и «успеть купить», пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, отметили в МВД.

«Это очередное напоминание о том, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик», — заключается в сообщении.

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