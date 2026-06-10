МВД сообщило о новых схемах мошенничества с топливными талонами в Крыму

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мошенники на фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму начали создавать каналы в мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«На фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму злоумышленники начали создавать каналы в иностранных мессенджерах с предложениями приобрести топливные талоны по выгодной цене», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что мошенники предлагают пользователю быстро принять решение, перевести деньги и «успеть купить», пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, отметили в МВД.
«Это очередное напоминание о том, что мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик», — заключается в сообщении.