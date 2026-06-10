Отец судится за право сына-инвалида выезжать в город в Новосибирске

Житель Новосибирска, воспитывающий сына с ДЦП, обратился в суд из-за закрытого прохода через территорию соседнего ТСЖ. По словам мужчины, уже пять лет инвалид-колясочник не может пользоваться удобным пандусом и вынужден добираться до городской инфраструктуры по сложному и небезопасному маршруту, сообщает «Прецедент».
После переезда в дом на улице Акмолинской мужчина за собственные средства оборудовал пандус для инвалидной коляски и согласовал установку калитки в соседнем дворе. Тогда оба дома входили в одно ТСЖ, однако после выхода дома Смольяновых из состава товарищества в 2021 году проход был закрыт.
По словам Александра, альтернативный маршрут неудобен и опасен для инвалида-колясочника. Уже пять лет отец вынужден вывозить сына только на такси, поскольку оборудованный пандус теперь упирается в забор.
В ТСЖ поясняют, что решение о закрытии калиток приняли собственники жилья после конфликта с соседним домом. Законность этого решения ранее подтвердили проверки Следственного комитета, прокуратуры и жилищной инспекции.
Чтобы восстановить удобный доступ к городской инфраструктуре, Смольянов обратился в Кировский районный суд с иском об установлении частного сервитута — ограниченного права пользования территорией ТСЖ для передвижения инвалида.
Председатель ТСЖ Антон Василенко сообщил, что товарищество готово рассмотреть этот вопрос на общем собрании собственников. Если большинство поддержит инициативу, стороны смогут заключить соглашение о частном сервитуте.