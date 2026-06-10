Отец судится за право сына-инвалида выезжать в город в Новосибирске

После переезда в дом на улице Акмолинской мужчина за собственные средства оборудовал пандус для инвалидной коляски и согласовал установку калитки в соседнем дворе. Тогда оба дома входили в одно ТСЖ, однако после выхода дома Смольяновых из состава товарищества в 2021 году проход был закрыт.