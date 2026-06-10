Владимир Путин назначил зампреда Арбитражного суда Волгоградской области

Согласно тексту документа, свои обязанности судья будет выполнять в течение 6 лет. До настоящего времени Дмитрий Бритвин занимал должность и.о. заместителя председателя суда, а также председателя судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Судьёй Арбитражного суда Волгоградской области он был назначен указом президента в 2015 году. Ранее работал в СК России.