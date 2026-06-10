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Где отметить День России в Волгограде 10−12 июня?

Главные торжества пройдут 12 июня: забег с флагами в ЦПКиО, велопробег, фестивали и концерт «Сердце России» на набережной.

Главные торжества пройдут 12 июня: забег с флагами в ЦПКиО, велопробег, фестивали и концерт «Сердце России» на набережной.

В Волгограде праздничные мероприятия ко Дню России стартуют уже 10 июня.

По информации пресс-службы мэрии, в городе пройдут тематические концерты, откроются выставки.

Главные события состоятся 12 июня. Так, в ЦПКиО пройдёт забег с флагами, участники преодолеют дистанцию в 1 км. Раздача стартовых номеров начнётся в 10 часов утра 12 июня.

В этот день по Центральному парку пронесут большой российский триколор. На площадке у автодрома будет работать выставка ретроавтомобилей.

В Комсомольском саду с 11:00 и 13:00 всех желающих ждут на «Арт квест-прогулку». В 17:00 начнётся праздничный концерт в честь Дня России.

В амфитеатре на Центральной набережной в 18:00 зрителям представят двухчасовой концерт «Сердце России». Также в Волгограде 12 июня откроют реконструированный сквер Симбирцева. Начало в 11:00.

В Волжском 11 июня в Центре физической культуры и спорта на ул. Пушкина начнётся праздничная программа. В 15:00 волжан приглашают на физкультурно-оздоровительное мероприятие «Я живу в России!». В 17:00 в кинотеатре «Юность» начнётся концерт, мастер-классы и флешмоб «Российский триколор».

Праздничный день 12 июня откроет турнир по стрельбе из лука. Затем, в 11:00, от ФОКа «Русь» стартует традиционный городской велопробег.

В парке «Волжский» в 11:00 состоится шествие с триколорами. На парапете ДК «Октябрь» будут выступать творческие коллективы.

Возле здания «Тесла-парка» в 15:00 состоится фестиваль света. В парке «Гидростроитель» праздник начнётся в 16:00, в парке «Новый город» в 17:00 откроется фестиваль русских традиций.