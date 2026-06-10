Где отметить День России в Волгограде 10−12 июня?

В Волжском 11 июня в Центре физической культуры и спорта на ул. Пушкина начнётся праздничная программа. В 15:00 волжан приглашают на физкультурно-оздоровительное мероприятие «Я живу в России!». В 17:00 в кинотеатре «Юность» начнётся концерт, мастер-классы и флешмоб «Российский триколор».