Более 40 тысяч человек посетили фестиваль «Пушкин без границ» в Большом Болдине

В Большом Болдине завершился III Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ», который прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За три дня мероприятия усадьбу посетили более 40 000 человек, а в программе выступили свыше 250 артистов, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области. Об этом сообщают организаторы.
На протяжении фестиваля было организовано более 55 событий на 15 площадках: концерты, спектакли, мастер‑классы и поэтические встречи. Программу открыли 5 июня детский поэтический марафон «В честь Пушкина!» и концерт «Русские сказы» с участием музыкантов из Беларуси и местных исполнителей.
6 июня, в день рождения А. С. Пушкина и Международный день русского языка, состоялась традиционная церемония возложения цветов к памятнику поэту и открытый поэтический микрофон, где гости могли прочитать любимые произведения. В рамках дня прошла акция по высадке деревьев в Парке Победы с участием потомков Пушкина и делегации Союза писателей России.
Четырежды правнучка поэта Анна Пушкина отметила важность сохранения семейных традиций и выразила надежду, что фестиваль будет проходить в Болдине многие годы. «Для нас это большая честь и ответственность», — сказала она.
В фестивальной программе работали оперная лаборатория под руководством режиссёра‑педагога ГИТИСа Сергея Терехова, мастер‑классы по риторике и народным ремёслам, занятия от Школы креативных индустрий и показы спектаклей — в том числе «Пушкин. Сказки» от «Первого театра» из Москвы и фрагменты постановок Нижегородского академического театра кукол.
Посетителям также предложили презентации книг, иммерсивные постановки московского театра «Трикстер» и спектакль студентов ГИТИСа «Барышня‑крестьянка». Вечерние программы включали выступление Белорусского государственного ансамбля «Песняры», сводный хор «Соседи Пушкина» и мультимедийное шоу «Метель» с участием Даниила Спиваковского и оркестра имени В. А. Кузнецова.
Финальный день, 7 июня, собрал российских и зарубежных деятелей культуры на круглом столе, поэтические встречи и показ спектаклей нижегородских и воронежских театров. Завершил программу гала‑концерт «Пушкин‑Гала» с участием солистов Нижегородского театра оперы и балета, Камерного хора и молодых исполнителей из московской программы «Геликон‑опера».
По итогам 2025 года фестиваль привлёк более 20 000 посетителей на площадке и собрал свыше миллиона просмотров онлайн‑трансляций и подкастов. В этом году событие значительно расширило аудиторию и разнообразие программ.
Ранее сообщалось, что в Большом Болдине 5−7 июня пройдет III Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ».