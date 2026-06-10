Более 40 тысяч человек посетили фестиваль «Пушкин без границ» в Большом Болдине

6 июня, в день рождения А. С. Пушкина и Международный день русского языка, состоялась традиционная церемония возложения цветов к памятнику поэту и открытый поэтический микрофон, где гости могли прочитать любимые произведения. В рамках дня прошла акция по высадке деревьев в Парке Победы с участием потомков Пушкина и делегации Союза писателей России.