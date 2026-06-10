Т2 запустил VoLTE на базовых станциях «Булат» в Нижегородской области

«В запуске VoLTE на БС “Булат” были заинтересованы все операторы. Базовые станции “Булат” работают в сегменте инфраструктуры УЦН 2.0 и находятся в сетевом шаринге на всех участников рынка. Так как функционал VoLTE входит в число ключевых для предоставления абонентам качественного голосового сервиса, для Т2 было важно работать над проектом как над приоритетной задачей».