Т2 запустил VoLTE на базовых станциях «Булат» в Нижегородской области

Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» запустили голосовую связь в 4G на отечественных базовых станциях. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области. Всего до осени компания планирует масштабировать технологию на всю инфраструктуру «Булата» — около 1900 объектов.
Т2 начинает разворачивать VoLTE (voice over LTE) на базовых станциях производителя «Булат». Для первого этапа выбраны БС макрорегионе «Волга», а именно в Нижегородской области из периметра инфраструктуры УЦН 2.0, где Т2 является техническим партнером «Ростелекома». Голосовая связь в LTE на отечественном оборудовании работает в Спасском и Краснооктябрьском районах. С момента первых испытаний в лаборатории Т2 до включения на сети прошло 10 месяцев.
Сейчас команды Т2 и «Булата» проводят работы по тестированию и отладке процессов. В планах на ближайшие три месяца — масштабировать VoLTE на все БС «Булат», запущенные в 2024 и 2025 годах. Итогом проекта станет стабильное голосовое соединение на 4G-сети на 1900 базовых станций по всей стране.
Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:
«В запуске VoLTE на БС “Булат” были заинтересованы все операторы. Базовые станции “Булат” работают в сегменте инфраструктуры УЦН 2.0 и находятся в сетевом шаринге на всех участников рынка. Так как функционал VoLTE входит в число ключевых для предоставления абонентам качественного голосового сервиса, для Т2 было важно работать над проектом как над приоритетной задачей».
Александр Логинов, вице-президент ПАО «Ростелеком», генеральный директор ООО «Булат»:
«Запуск VoLTE на оборудовании “Булата” на сети Т2 подтверждает высокую технологическую зрелость нашей отечественной разработки. Гордимся, что российское решение поддерживает современные стандарты связи и уже улучшает качество услуг. Проект УЦН 2.0 демонстрирует готовность “Ростелекома”, Т2 и “Булата” к комплексным задачам государственной важности. Впереди нас ждет большая работа по совершенствованию технологий для цифровой независимости страны».
Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона «Волга» T2:
«Нижегородская область оправданно стала площадкой для пилотного проекта по запуску VoLTE на БС “Булат”. Инфраструктура Т2 в регионе обладает необходимым масштабом и гибкостью, чтобы провести тестирование и впоследствии предоставить нашим клиентам новые возможности связи. К тому же абоненты Т2 активно пользуются голосовыми сервисами, поэтому внедрение VoLTE здесь — не просто эксперимент, а ответ на реальный запрос».
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