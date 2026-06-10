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В Омской области обновят участок дороги Омск — граница Республики Казахстан

Реконструкция идет на территории Одесского муниципального района.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовали на участке автодороги Омск — Одесское — граница Республики Казахстан в Омской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Реконструкция идет на территории Одесского муниципального района. Ремонту подлежит участок трассы с 108-го по 113-й километр. Там выборочно обновят около 4,5 км проезжей части.

Специалисты-дорожники приступили к устранению участков с ямами. Также контрактом предусмотрена ликвидация неровностей методом холодной регенерации. В дальнейшем на трассе уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, нанесут дорожную разметку и установят новые знаки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.