Раскрыт механизм передачи генов стойкости к антибиотикам между бактериями

«Также мы обнаружили новый анти-CRISPR белок, который может обладать необычным механизмом действия: вероятно, он воздействует на ДНК бактерии, а не на белки ее иммунной системы. Готового рецепта для полного устранения плазмид устойчивости к антимикробным препаратам пока нет, но чем больше мы узнаем о взаимодействии плазмид и бактериального иммунитета, тем больше шансов повлиять на распространение генов стойкости к антибиотикам», — подытожил Исаев.