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В Кабардино-Балкарии завершается расчистка русла реки Герхожан-Суу

Завалы возникли после схода селевых потоков в июле 2025 года.

Работы по расчистке русла реки Герхожан-Суу на территории города Тырныауз в Кабардино-Балкарии находятся на финишной прямой. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Завалы в русле реки возникли после схода селевых потоков в июле 2025 года. Протяженность участка работ составляет 600 м. Объем расчистки селевых наносов — 378,3 тыс. куб. м.

Специалисты убирают завалы вплоть до дна реки. Затем они вывозят собранный грунт на место складирования, которое было определено местной администрацией городского поселения Тырныауз.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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