Пляжные патрули будут ловить купальщиков-нарушителей в Приморье

Сейчас на берегах карьеров, котлованов и технических прудов инспекторы ГИМС устанавливают запрещающие знаки. Однако отдыхающих это не останавливает. Поэтому меры безопасности будут усилены патрулями. К патрулированию мест отдыха у воды, где купание запрещено, будут привлекать, помимо спасателей, сотрудников полиции по делам несовершеннолетних, представителей муниципальных администраций и добровольцев.
Технические водоёмы — самые опасные места для купания. Дно этих водоёмов не обследовано спасателями и может быть захламлено, загрязнено строительными материалами и заилено. В карьерах могут бить ключи, а резкие перепады температур в воде могут спровоцировать судороги даже у опытных пловцов.
По словам вице-губернатора Веры Щербины, загрязнённые промышленными и строительными отходами карьеры должны ликвидироваться. Но пока они есть, и неосторожные граждане используют их для купания, приходится обеспечивать безопасность личным присутствием сотрудников профильных органов.
В Приморском крае одобрено для купания уже 29 мест во Владивостокском и Находкинском городских округах, Партизанском, Хасанском и Лазовском районах. По мере обследования пляжей и прибрежных акваторий перечень безопасных пляжей будет расширяться.
Для обеспечения безопасности в водоохранных зонах в Приморье продолжается работа по ограничению проезда к пляжам. Штрафы за заезд к воде для граждан составляют от 3 до 4,5 тысяч рублей. За купание детей младше 14 лет без сопровождения взрослых семью могут поставить на учёт в ОДПН местной полиции. Штрафом наказуемо и купание детей младше 7 лет без специальных средств для плавания. Предусмотрены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей за купание в запрещённых местах.