Пляжные патрули будут ловить купальщиков-нарушителей в Приморье

Для обеспечения безопасности в водоохранных зонах в Приморье продолжается работа по ограничению проезда к пляжам. Штрафы за заезд к воде для граждан составляют от 3 до 4,5 тысяч рублей. За купание детей младше 14 лет без сопровождения взрослых семью могут поставить на учёт в ОДПН местной полиции. Штрафом наказуемо и купание детей младше 7 лет без специальных средств для плавания. Предусмотрены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей за купание в запрещённых местах.