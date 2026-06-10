В Самаре детям и молодежи вручили 50 стипендий в сфере культуры и спорта

В числе стипендиатов за достижения в сфере культуры — исполнители произведений на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, кларнете и саксофоне, представители академического, эстрадного и народного вокала, народного пения, а также люди, которые занимаются изобразительным и цирковым искусством, декоративно-прикладным и театральным творчеством. А стипендии за достижения в сфере физической культуры и спорта вручены баскетболистам, боксерам, велосипедистам, дзюдоистам, легкоатлетам, пловцам, гимнастам, теннисистам, фехтовальщикам.