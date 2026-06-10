Защита в сети. Вирусы под маской обычных сообщений

Не всегда мошенники звонят по телефону. Порой они действуют через социальные сети или мессенджеры. Разработчики платформ устанавливают механизмы защиты, чтобы обезопасить пользователей, блокируют нежелательный или опасный контент. Но мошенники продолжают искать способы обхода систем защиты мессенджеров и соцсетей.
Один из самых распространенных приёмов — использование символов из разных алфавитов, смешанного регистра, нестандартных знаков и визуально похожих букв из кириллицы и латиницы.
Фильтры безопасности.
На первый взгляд такие сообщения могут выглядеть как обычный набор случайных символов или «сломанный» текст. Но на практике это способ замаскировать вредоносную рассылку и обойти автоматические фильтры безопасности платформ.
Именно поэтому пользователям стоит обращать внимание на любые подозрительные сочетания букв, хаотичный регистр или странное написание привычных слов. Особенно опасно, если вместе с таким сообщением приходят архивы, APK-файлы, HTML-вложения, ссылки или провокационные фразы вроде «это ты на фото?», «посмотри срочно» или «тебя уже выложили».
Депутат Государственной думы от Пермского края, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что подобные методы социальной инженерии становятся всё более технологичными.
«Сегодня мошенники активно адаптируются под механизмы цифровой защиты. Они используют не только психологическое давление, но и технические способы обхода антиспам-систем, маскируя вредоносные сообщения под обычную пользовательскую активность. Смешение алфавитов, подмена символов и нестандартное написание слов — один из таких инструментов», — подчеркнул он.
По словам эксперта, основная задача злоумышленников — заставить человека потерять бдительность и открыть вредоносный файл или перейти по ссылке.
Внимание на аномалии.
«Даже одно необдуманное нажатие может привести к компрометации аккаунта, утечке персональных данных или установке вредоносного ПО на устройство. Особенно опасны APK-файлы, которые могут содержать программы для удалённого доступа к смартфону или кражи банковских данных», — предупредил депутат.
Антон Немкин подчеркнул, что в условиях постоянного роста цифровых угроз ключевым элементом защиты остаётся цифровая грамотность пользователей.
«Важно понимать: современные мошеннические схемы становятся всё менее шаблонными. Сегодня подозрение должны вызывать не только откровенно фальшивые сообщения, но и любые аномалии в оформлении текста, структуре ссылок или формате вложений. Внимательность пользователя остаётся одним из самых эффективных инструментов кибербезопасности», — заключил парламентарий.