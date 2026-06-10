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Госдума ввела «тревожную кнопку» от мошенников на «Госуслугах»

Предполагается, что кнопку от мошенников добавят и в банковские приложения.

Госдума приняла закон о «тревожной кнопке» на «Госуслугах» для борьбы с мошенниками. Теперь волгоградцы, как и все россияне, смогут сообщить о факте обмана прямо через портал — сигнал автоматически поступит в госсистему, а банки, операторы связи и полиция получат уведомление о случившемся.

Операторы связи обяжут выявлять мошеннические номера и передавать данные в госсистему, после чего приостанавливать их обслуживание. Если оператор не заблокировал подозрительный номер вовремя, он будет обязан возместить ущерб — при условии, что возбуждено уголовное дело. Закон также разрешает банкам, ЦБ и госорганам звонить гражданам без их согласия, если цель звонка — предотвратить мошенничество.

«Важно продублировать “тревожную кнопку” в МАХ и в банковских приложениях», — заявил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Волгоградцам, столкнувшимся с мошенниками, после вступления закона в силу достаточно будет зайти на «Госуслуги» и нажать кнопку сообщения о факте обмана — банк и полиция получат сигнал автоматически, — пишет Регнум.

Ранее сообщалось о пухососах, которые оказались фейком.

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