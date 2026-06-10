Госдума ввела «тревожную кнопку» от мошенников на «Госуслугах»

Операторы связи обяжут выявлять мошеннические номера и передавать данные в госсистему, после чего приостанавливать их обслуживание. Если оператор не заблокировал подозрительный номер вовремя, он будет обязан возместить ущерб — при условии, что возбуждено уголовное дело. Закон также разрешает банкам, ЦБ и госорганам звонить гражданам без их согласия, если цель звонка — предотвратить мошенничество.