Мэрия: Кленовую аллею на 2 месяца закрывают для сквозного проезда

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией второго этапа Северного обхода Калининграда. Речь идёт о работах в рамках второй очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны — на участке от транспортной развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск включительно.