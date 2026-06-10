Мэрия: Кленовую аллею на 2 месяца закрывают для сквозного проезда

В Калининграде с 20 июня по 1 сентября закроют движение транспорта по Кленовой аллее на участке от Большой Окружной до кольцевой развязки на Индустриальной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения вводятся в связи с реконструкцией второго этапа Северного обхода Калининграда. Речь идёт о работах в рамках второй очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны — на участке от транспортной развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск включительно.
Как уточняется в сообщении, движение перекроют для обеспечения безопасности при проведении строительных работ.
Ответственность за установку дорожных знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, а также обеспечение безопасности пешеходов и транспорта на период проведения работ возложена на АО «ВАД».