Калининградец нашёл на Балткосе бутылку с посланием 26-летней давности и разыскал его авторов в Польше (фото)

«Она сказала что-то вроде: “Не может быть! Столько лет прошло…” Марта прислала фотографию с того дня: это был Новый год с 99-го на 2000-й. Они семьями с друзьями проводили праздник на пирсе у моря, что-то вроде нашего Зеленоградска рядом с городами Щецин и Свиноуйсьце. Ребятам тогда было девять, десять, одиннадцать и тринадцать лет — совсем дети. Родители пили шампанское, и ребята положили письмо внутрь бутылки и бросили с конца пирса в море.