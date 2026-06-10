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Дополнительная остановка вводится для электрички Металлист — Нижний Новгород

Состав будет останавливаться в Абабково.

Источник: Комсомольская правда

Дополнительная остановка вводится для электрички, следующей по маршруту Металлист (город Павлово) — Нижний Новгород. Изменение вступает в силу 15 июня 2026 года и направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров, а также повышение транспортной доступности района.

Как сообщили в ГЖД, пригородный поезд № 6804, который отправляется от платформы Металлист в 7:23 и прибывает в областной центр в 9:09, теперь будет останавливаться на остановочном пункте Абабково. Время стоянки — 7:38.

Нововведение коснётся жителей близлежащих населённых пунктов, которые получат дополнительную возможность пользоваться пригородным железнодорожным транспортом.