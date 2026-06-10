Финалистом программы «Архитекторы.рф» стал участник из Челябинской области

Первый заместитель главы Миасского городского округа Олег Буданов вошел в число финалистов программы «Архитекторы.рф», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
На участие в состязании поступило около 3 тысяч заявок из 86 регионов России. Отборочный комитет сформировал список из 100 финалистов. Они являются представителями 48 регионов и 57 городов. Единственным участником от Челябинской области оказался Олег Буданов. В течение года финалистам предстоит работать над проектными заданиями по различным направлениям: архитектура, урбанистика, мастер-планирование, экономика города, экология, транспортное планирование.
«Это новые перспективы и отличная возможность повысить уровень компетенций по актуальным принципам территориального развития, получить стимул для создания интересных проектов и — самое главное — использовать приобретенный опыт на пользу Миассу и всей Челябинской области», — подчеркнул Олег Буданов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.