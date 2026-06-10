Юные сибиряки получили первые паспорта в преддверии Дня России

Андрей Травников поздравил ребят с наступающим Днём России и с получением первого главного документа гражданина. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
«Поздравляю вас с тем, что ваш первый, главный документ гражданина вы получите в преддверии этого важного праздника. Вместе с вручением паспортов хочется пожелать вам успеха и счастья в жизни, чтобы вы любили свою Родину — Россию», — сказал глава региона.
В церемонии вручения паспортов также приняли участие главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов и заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, генерал-майор внутренней службы Кирилл Травин.
Почётное право получить основной документ страны из рук первых лиц региона удостоились ребята, которые активно проявляют себя в разных сферах: деятельность Движения Первых, военно-патриотические клубы, волонтёрские отряды, школьное самоуправление, молодёжные СМИ, достижения в культуре и спорте, участие в проектах молодёжной политики.
Всероссийская программа «Мы — граждане России!» реализуется в Новосибирской области с 2023 года при поддержке МВД России, Департамента молодёжной политики НСО и Агентства поддержки молодёжных инициатив.
Только в 2025 году в регионе провели более 300 церемоний, на которых свои первые паспорта в торжественной обстановке получили свыше 3500 юных сибиряков. Ребята встречались с государственными деятелями, ветеранами, представителями региональной и муниципальной власти.