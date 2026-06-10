Юные сибиряки получили первые паспорта в преддверии Дня России

«Поздравляю вас с тем, что ваш первый, главный документ гражданина вы получите в преддверии этого важного праздника. Вместе с вручением паспортов хочется пожелать вам успеха и счастья в жизни, чтобы вы любили свою Родину — Россию», — сказал глава региона.