Баскетбольный клуб «Пари НН» находится под угрозой закрытия

Почётный президент БК «Пари НН» Сергей Панов в интервью «Матч ТВ» подтвердил, что у клуба существуют проблемы с дальнейшим финансированием.
На днях президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко призвал нижегородский клуб поторопиться со своим подтверждением участия в турнире-2026/27. Его состав участников должен быть утверждён на следующей неделе.
В интервью «Матч ТВ» почётный президент БК «Пари НН» Сергей Панов рассказал, что надеется на помощь властей.
«Вероятность закрытия профессионального клуба? Она есть всегда, но журналисты об этом узнают последними. Собираем необходимый пакет документов для участия в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне и надеемся на всестороннюю поддержку, в том числе и от руководства региона», — отметил функционер.
Между тем, защитник Александр Хоменко уже покинул стан «парижан», подписав контракт со столичной МБА-МАИ.