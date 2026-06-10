Баскетбольный клуб «Пари НН» находится под угрозой закрытия

«Вероятность закрытия профессионального клуба? Она есть всегда, но журналисты об этом узнают последними. Собираем необходимый пакет документов для участия в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне и надеемся на всестороннюю поддержку, в том числе и от руководства региона», — отметил функционер.