В Красноярском крае собственника обязали закрыть доступ в заброшенное здание

Речь идет о двухэтажном каменном здании на улице Совхозной в селе Критово. Местный предприниматель купил его в 2024 году, однако после этого объект фактически не использовался. Проверка прокуратуры показала, что владелец не обеспечил безопасность здания. Доступ внутрь не был ограничен, из за чего в помещение могли свободно попасть посторонние.