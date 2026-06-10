В Красноярском крае собственника обязали закрыть доступ в заброшенное здание

В Боготольском районе собственника заброшенного здания обязали принять меры безопасности. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Речь идет о двухэтажном каменном здании на улице Совхозной в селе Критово. Местный предприниматель купил его в 2024 году, однако после этого объект фактически не использовался. Проверка прокуратуры показала, что владелец не обеспечил безопасность здания. Доступ внутрь не был ограничен, из за чего в помещение могли свободно попасть посторонние.
В прокуратуре отметили, что такие заброшенные объекты могут быть опасны для людей. Особенно часто они привлекают подростков и случайных прохожих. Собственник не провел восстановительные работы, не законсервировал объект и не закрыл свободный доступ в здание.
Так как нарушения добровольно не устранили, прокуратура обратилась в суд. Суд поддержал требования надзорного ведомства и обязал владельца принять меры, чтобы посторонние не могли попасть внутрь опасного здания.
Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.