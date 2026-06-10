В России впервые имплантировали новый аппарат поддержки сердца

Кардиохирурги из новосибирского НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина впервые в России и СНГ имплантировали пациенту новое устройство длительной механической поддержки сердца. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
Первым пациентом стал 53-летний мужчина с дилатационной кардиомиопатией. Он находится в листе ожидания донорского сердца в Центре Мешалкина. Устройство представляет собой насос, который помогает сердцу перекачивать кровь. Такие аппараты используют у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, в том числе во время ожидания трансплантации.
«Это первая не только в России, но и в СНГ имплантация нового для российской практики аппарата механической поддержки сердца. Устройство показало себя как действительно высокотехнологичное, тщательно проработанное», — отметил генеральный директор Центра Мешалкина Евгений Тарасюк.
По его словам, новый аппарат легче и удобнее для пациента, чем аналоги той же группы. Это особенно важно, так как в некоторых случаях человек живет с таким устройством годами. В пресс-службе центра пояснили, что особенность китайской разработки заключается в динамической магнитной левитации. Ротор, который перекачивает кровь, находится в магнитном поле и не только вращается, но и совершает вертикальные колебания.
Такая технология помогает избежать зон застоя крови внутри насоса и снизить риск тромбов после операции. Вес устройства составляет 90 граммов. Это в два раза меньше, чем у насосов других производителей, работающих по схожему принципу. В Центре Мешалкина планируют расширять опыт применения новой системы.