В России впервые имплантировали новый аппарат поддержки сердца

По его словам, новый аппарат легче и удобнее для пациента, чем аналоги той же группы. Это особенно важно, так как в некоторых случаях человек живет с таким устройством годами. В пресс-службе центра пояснили, что особенность китайской разработки заключается в динамической магнитной левитации. Ротор, который перекачивает кровь, находится в магнитном поле и не только вращается, но и совершает вертикальные колебания.